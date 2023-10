«Polluants éternels» dans le Rhône : ouverture d’une information judiciaire à Lyon

Une information judiciaire pour «mise en danger d'autrui» a été ouverte à Lyon dans l'affaire des polluants éternels PFAS produits par des sites industriels de la vallée de la chimie au sud de Lyon, a indiqué vendredi 27 octobre à l'AFP le parquet de Lyon.

En cas d'exposition sur une longue période, ils peuvent avoir des effets sur la fertilité et sur le développement du fœtus, augmenter les risques d'obésité ou favoriser certains cancers (prostate, reins et testicules), selon des études scientifiques.

