Pollinisateurs : une journée thématique pour les agriculteurs au lycée agricole de Pamiers

Ce projet a notamment été financé à hauteur de 80 % par l’Office Français de la Biodiversité (OFB) et a permis de recenser la richesse biologique existante sur ce territoire et la répartition des espèces (insectes, chauves-souris et plantes messicoles). Ainsi, le but est de proposer des adaptations de pratiques ciblées et permettre de les accueillir au mieux au sein des différents espaces agricoles.

