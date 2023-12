Polémique autour de Gérard Depardieu

Après plusieurs semaines de polémique politico-médiatique, une soixantaine de personnalités du monde de la culture ont signé, ce lundi 25 décembre, une tribune dans le Figaro dénonçant le "lynchage" de Gérard Depardieu.

Le "dernier monstre sacré" du cinéma - visé par trois plaintes pour viols et agressions sexuelles, mis en examen dans une des affaires et au cœur d'un scandale à la suite d'un documentaire diffusé sur France 2 - fait "face au torrent de haine qui se déverse sur sa personne, sans nuance, dans l'amalgame le plus complet et au mépris d'une présomption d'innocence", écrivent les signataires. Un acteur et éditorialiste à l'origine La diffusion récente d'un reportage sur l'acteur, dans l'émission "Complément d'enquête" sur France 2, a provoqué une onde de choc. Sur ces images, Gérard Depardieu multiplie les propos misogynes et insultants ciblant des femmes et même une fillette. La séquence a fait réagir jusqu'au plus haut sommet de l'Éta





