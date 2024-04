Point S se lance dans la vente en ligne de vélos et de scooters électriques

Automobilistes, vous pouvez acheter des produits d’entretien et autres accessoires automobiles en ligne chez Norauto, mais pas chez Point S. La vente sur internet n’est vraiment pas la priorité pour son directeur général, Christophe Rollet, qui le répète depuis plus de vingt ans. Mais il vient finalement de s’y résoudre pour une partie de ses activités, afin de se conformer aux nouveaux us et coutumes de la mobilité et des usagers.

En ce début du mois d’avril, l’enseigne Point S, aux 600 centres-autos en France, associe son concept Point S Ecomobilité, dédié à la réparation des deux-roues électriques, à une e-boutique. Un marché de la vente en ligne estimé à 1,4 milliard d'euros rien que pour les vélos à assistance électrique. Aussi, une large gamme de vélos, de scooters et de trottinettes à batterie neufs est désormais proposée en vente sur internet chez Point S, avec plus de 150 référence

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



MagazineCapital / 🏆 2. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Adieu le short, cette pièce chic va le remplacer cette saisonChic on a dit, reposez cette mini jupe

La source: bibamagazine - 🏆 69. / 51 Lire la suite »

Cette action qui gagne +267% cette année n'a pas fini de grimper selon JP MorganCette action qui gagne +267% cette année n'a pas fini de grimper selon JP Morgan

La source: InvestingFrance - 🏆 75. / 51 Lire la suite »

Avec cette remise de plus de 200 euros, cette montre Tommy Hilfiger crée la sensationAdaptée à toutes les situations, la montre Tommy Hilfiger est un accessoire caméléon et polyvalent. Destinée tout particulièrement aux sportifs qui sont prêts à relever tous les défis du quotidien, elle est vendue moins de 90 euros sur Cdiscount. Cet achat permet d’économiser 209 euros.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

AliExpress écrase le prix de cette montre connectée Amazfit avec cette remise de 63%Élégante et dotée de nombreux capteurs, la montre connectée Amazfit GTR 3 séduira aussi bien les sportifs que ceux qui recherchent une montre chic à porter au quotidien. À shopper en promotion chez AliExpress, cette montre intelligente vous aidera à garder un œil sur votre état de santé.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

Quelle est cette promotion qui fait passer cette machine à café Delonghi sous les 300 euros ?Si vous avez besoin d’une machine à café performante et pratique, alors, laissez-vous tenter par cette machine à café Delonghi dont le prix chute drastiquement sur Cdiscount mais plus pour très longtemps.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Cdiscount fait trembler la concurrence avec cette offre inédite sur cette imprimante HPTotalement adaptée à un usage domestique, l’imprimante numérique HP DeskJet 2810e est à prix cassé sur Cdiscount. Retrouvez-la dès à présent à un tarif inférieur à 50 euros grâce à cette promotion qui permet d’économiser quasiment 10 euros.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »