Pneus hiver obligatoires depuis ce 1er novembre : réglementation, zones concernées, verbalisation... on fait l

Néanmoins, afin de laisser le temps aux usagers de s'adapter à cette nouvelle obligation, aucune sanction ne sera appliquée durant la saison hivernale 2023-2024. En revanche, en cas d'accident, les compagnies d’assurance pourraient refuser de couvrir les dommages des véhicules qui ne possèdent pas de pneus hiver.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BFMTV: Pneus hiver: dernier jour pour s'équiperVIDÉO - C'est le dernier jour pour équiper sa voiture en pneus hiver ou pour remettre les chaînes dans le coffre. 238 communes alsaciennes sont concernées.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

RTLFRANCE: Pneus hiver obligatoires : 7 questions pour tout savoir sur la Loi MontagneÀ partir du 1er novembre et jusqu'au 31 mars prochain, les automobilistes roulant dans 34 départements et plus de 4.000 communes doivent s'équiper de pneus hiver ou d'équipements spéciaux. Tout savoir en 7 questions sur cette Loi Montagne.

La source: RTLFrance | Lire la suite ⮕

LADEPECHE31: 1er-Novembre : nos idées de sorties à Villeneuve-sur-Lot pour ce jour fériéVoici quelques idées de sorties pour occuper ce mercredi 1er novembre férié qui s’annonce bien automnal au niveau du ciel.

La source: ladepeche31 | Lire la suite ⮕

BFMTV: Début du mois sans tabac ce 1er novembre: est-il efficace pour arrêter de fumer?Plus de 127.000 personnes sont inscrites au Mois sans tabac en ce mercredi 1er novembre. Une opération qui permet d'être accompagné par des professionnels de santé et par une communauté.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

RTLFRANCE: Tempête Ciaran : trois départements placés en vigilance orange au vent violent pour mercredi 1er novembreLe Finistère, le Morbihan et les Côtes-d'Armor seront en vigilance orange au vent violent mercredi 1er novembre, à l'approche de la tempête Ciaran.

La source: RTLFrance | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Pontivy : ce qui change pour l'éclairage public à partir de ce 1er novembre...Sectorisation, extinction, modulation... Voilà ce qui va changer pour l'éclairage public sur Pontivy (Morbihan), à compter de ce mercredi 1er novembre 2023...

La source: actufr | Lire la suite ⮕