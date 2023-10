Plusieurs centaines de squatteurs investissent les locaux d'une faculté de Toulouse, juste après avoir déjà ét

Une histoire de squats. Près de 200 personnes, des migrants d'origine subsaharienne, ont investi les anciens locaux de l'ISTHIA, de l'université Jean-Jaures de Toulouse, ce jeudi 26 octobre. Il s'agirait des mêmes squatteurs, expulsés de bureaux désaffectés situés près de l'aéroport de Blagnac, rapporte La Dépêche.

Ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire tant qu’il ne se serait rien passé", explique Yves, un riverain habitant non loin de la faculté, cité par le quotidien. Des risques Ces quelque 200 personnes sans-papiers qui avaient été expulsées du quartier de Saint-Martin-du-Touch, avaient accès à l'eau ainsi qu'à l'électricité.

