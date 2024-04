Plus de la moitié des Français favorables à la réforme de l'assurance chômage

Selon un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro publié jeudi 4 avril, plus de moitié des Français (54 %) sont favorables à la réforme de l’ assurance chômage portée par Gabriel Attal . Dans le détail, ils approuvent quatre des cinq mesures constituant le texte prônant un durcissement des règles d’accès à l’allocation chômage. 61 % des personnes interrogées soutiennent ainsi l’allongement de la durée de travail nécessaire pour bénéficier des indemnités chômage.

Néanmoins, seulement 45 % jugent que ces mesures seront efficaces pour réduire le taux de chômage. Une partie des Français sollicités considèrent les chômeurs comme les principaux responsables du chômage : pour 42 % d’entre eux, "si des centaines de milliers d’emplois ne trouvent pas preneurs c’est parce que les chômeurs ne veulent pas accepter certains emplois". À l’inverse, seulement 24 % estiment que c’est "parce que les offres d’emploi ne correspondent pas aux profils des demandeurs

Réforme Assurance Chômage Gabriel Attal Durée De Travail Indemnités Chômage Taux De Chômage Chômeurs

