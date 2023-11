Plus de 800€ à l'année : pourquoi assurer son deux-roues à Marseille coûte si cher

Pour un 50 ou un 125 cc, il est fort probable que l’assureur refuse tout de go. Ou alors le montant de son devis sera si élevé que vous renoncerez au projet. En tout cas à Marseille ou dans sa proximité immédiate, tant les assureurs s’avèrent réticents à couvrir scooters et grosses cylindrées dans une zone géographique marquée par un fort taux de 'sinistralité'. Comprendre, principalement, le vol.

FRANCEINTER: Ciaran : les tempêtes sont-elles plus fréquentes et plus intenses qu'auparavant en France ?La tempête Ciaran va frapper les côtes françaises à partir de ce mercredi soir, selon Météo-France. Depuis 1980, plus de 360 tempêtes ont touché le territoire métropolitain. On remonte le fil pour faire le point sur l'évolution de leur fréquence et leur intensité.

LADEPECHEDUMIDI: Le patrimoine funéraire fait de plus en plus recetteSamedi, le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) propose une visite du cimetière de Villenouvelle qui affiche déjà complet. Preuve qu’il y a un attrait pour le patrimoine funéraire.

MARIANNELEMAG: Antisémitisme : les Français juifs se sentent de plus en plus menacésUne étude de l'Ifop met en lumière la croissance des inquiétudes de la population française de confession juive face à la montée de l'antisémitisme. Alors que la situation empire d'année en année, les Français juifs pointent notamment l'influence de l'islamisme.

LE_FIGARO: Plus les JO de Paris 2024 approchent, plus le judo français se crispeDÉCRYPTAGE - Étape décisive pour se qualifier pour les prochains Jeux olympiques, les championnats d’Europe se déroulent du 3 au 5 novembre à Montpellier. Dans un climat de haute tension.

BFMTV: Nice: la communauté juive craint de plus en plus pour sa sécuritéVIDÉO - En conséquence du conflit israélo-palestinien, la sécurité a été renforcé autour des lieux de cultes juifs en France. La communauté craint de plus en plus pour sa sécurité. 'On demande à nos enfants d'être prudents', témoigne notamment un représentant de la communauté.

LADEPECHE31: Pourquoi de plus en plus de sangliers envahissent les villes ?Quand tout le monde dort tranquillement c’est l’heure où les sangliers descendent sur la ville. Comment contrer ce phénomène qui prend de l’ampleur ?

