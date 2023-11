Plus de 200 personnes condamnées lors d'un procès contre la mafia italienne

Plus de 200 personnes ont été condamnées lundi 20 novembre en Italie à des peines allant jusqu'à 30 années de réclusion à l'issue d'un 'maxi-procès' contre la 'Ndrangheta, la plus puissante mafia de la péninsule. Sur les 338 accusés qui comparaissaient en première instance devant le tribunal de Lamezia Terme (sud), 207 ont été reconnus coupables et condamnés, tandis que 131 ont été acquittés.

Le parquet avait requis un total de près de 5 000 années de prison à l'encontre des mafieux ainsi que leurs complices en col blanc, fonctionnaires, élus locaux et même policiers de haut rang. La plus puissante des mafias italiennesLes condamnations, lues par la juge Brigida Cavasino, vont de quelques mois de prison à 30 ans de réclusion, une peine écopée par quatre personnes. L'un des accusés les plus en vue, l'ex-sénateur Giancarlo Pittelli, 70 ans, a été condamné à 11 ans de réclusion alors que le parquet avait demandé une peine de 17 an





