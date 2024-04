Plus de 200 artistes appellent à protéger la création face à l'intelligence artificielle

Billie Eilish , Katy Perry , Pearl Jam ... Plus de 200 artistes de renom appellent à mieux protéger la création et les droits des auteurs face aux menaces posées par l'intelligence artificielle, qui peut «détruire l' écosystème de la musique », dans une lettre ouverte diffusée mardi. Le développement de l'IA, dite générative, fait craindre de nombreuses menaces sur la création artistique, avec la possibilité notamment de répliquer des voix célèbres .

«Nous devons nous protéger contre une utilisation prédatrice de l'IA pour voler les voix et les ressemblances des artistes professionnels, violer les droits des créateurs et détruire l'écosystème de la musique», écrivent aussi Nicki Minaj, Norah Jones, Smokey Robinson, Camila Cabello, et les héritiers de Bob Marley ou de Frank Sinatra dans cette lettre ouverte portée par l'organisation Artist Rights Allianc

