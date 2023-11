Les autorités afghanes submergées Un total de 38.100 migrants sont passés par Chaman, dans la province du Baloutchistan (sud-ouest), selon des responsables pakistanais à la frontière. À Torkham, 28.000 personnes sont passées dans la seule journée de mercredi, les officiels pakistanais ayant travaillé tard dans la nuit pour laisser s'écouler la longue file de véhicules.

Plus de 165.000 migrants afghans ont quitté le Pakistan pour rentrer dans leur pays en octobre, après la fin d'un ultimatum fixé par le gouvernement leur permettant de partir volontairement avant de risquer d'être expulsés, a-t-on appris jeudi de sources officielles à la frontière.

