Plus de 165.000 migrants afghans ont quitté le Pakistan pour rentrer dans leur pays en octobre

Certains sont nécessaires au fonctionnement du site et de l’application mobile (vous ne pouvez pas les refuser). D’autres sont optionnels mais contribuent à faciliter votre expérience de lecteur ou de lectrice et d’une certaine façon à soutenir Mediapart. Vous pouvez les refuser ou les accepter ci-dessous, selon leurs finalités.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUDOUEST: Pakistan : plus de 165 000 migrants menacés d’expulsion ont quitté le pays pour rentrer en AfghanistanPlus de 165 000 migrants afghans ont quitté le Pakistan pour rentrer dans leur pays en octobre, à la fin d’un ultimatum leur permettant de partir volontairement avant de risquer d’être expulsés

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

LAPROVENCE: Ludovic et Romane Girard sont venus à bout des 165 km de la Diagonale des fousLe père et la fille du club du CAP Bollène ont participé à la Diagonale des Fous, une course de 165 kilomètres, à l'île de la Réunion.

La source: laprovence | Lire la suite ⮕

COURRIERINTER: Plus de 300 000 policiers et soldats déployés pour sécuriser les bureaux de vote aux PhilippinesAu moins dix morts et plusieurs incidents de violence ont été signalés lors des élections aux Philippines. Malgré cela, les élections se sont déroulées dans le calme selon le Mouvement national des citoyens pour des élections libres (Namfrel).

La source: courrierinter | Lire la suite ⮕

IPHONFR: Le nouveau MacBook Pro 16 pouces coûte plus de 9 000 euros en configuration maximaleLe tarif du nouveau MacBook Pro 16 pouces en configuration maximale atteint pas moins de 9 108,98 euros. Il inclut le processeur M3 Max et une option de 128 gigaoctets de mémoire vive. Le MacBook Pro 14 pouces atteint quant à lui un prix maximal de 8 833,98 euros.

La source: iPhonfr | Lire la suite ⮕

BFMTV: Tempête Ciaran: des rafales de vent à plus de 165 km/h déjà enregistrées dans la MancheAlors que la tempête Ciaran s'approche des côtes normandes, d'importantes rafales de vent ont déjà été enregistrées ce mercredi 1er novembre avant minuit.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

RFI: Pakistan: plus de 165000 migrants afghans ont quitté le pays pour rentrer dans leur pays en octobreAprès la fin d'un ultimatum fixé par le gouvernement pakistanais leur permettant de partir volontairement avant de risquer d'être expulsés, plus de 165 000 réfugiés afghans ont quitté le Pakistan pour rentrer dans leur pays en octobre.

La source: RFI | Lire la suite ⮕