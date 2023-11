« Plus belle la vie » : pour son retour sur TF1, la série culte n’aura plus exactement le même nom

, à commencer par le nom lui-même. Stéphanie Brémond, responsable au sein de la boîte de production Newen France, l’a révélé dans une interview accordée au

« Il ne s’agit pas de faire une saison 19, mais bien la saison 1 d’une série qui s’appellera désormais, a dévoilé la directrice générale adjointe en charge des feuilletons et des séries longues au sein de l’entreprise. Hormis la dénomination, les autres nouveautés concernent notamment les décors et le casting.

« Nous avons 99,95 % de nouveaux décors puisque le seul élément qu’on retrouve, c’est le zinc du bar du Mistral » , a-t-elle détaillé. Le tournage de la série, qui se déroulait auparavant à Marseille, a repris mercredi dernier dans le village d’Allauch (Bouches-du-Rhône).Côté casting, la série sera privée de l’acteur Merwan Berreni qui avait campé dans le rôle d’Abdel Fedala pendant 23 ans. Recherché comme témoin durant plusieurs mois après un accident de voiture survenue à Mâcon (Saône-et-Loire),dans le Rhône. headtopics.com

, dont Thomas Marci (Laurent Kérusoré), Babeth et Patrick Nebout, interprétés par Marie Réache et Jérôme Bertin ainsi que Luna Torres (Anne Decis). D’autres comme Céline Frémont (Rebecca Hampton) seront également

Concernant les intrigues à venir, Stéphanie Brémond n’a pas souhaité casser le suspens et s’est contenté d’évoquerL’acteur Matthew Perry, 54 ans, est mort samedi 28 octobre. Il incarnait le personnage de Chandler Bing dans la sitcom Friends, emblématique des années 1990 et du début des années 2000. Un personnage adepte de réparties bien senties et de blagues sarcastiques. headtopics.com

La série culte 'Plus belle la vie' fait son grand retour sur TF1La série 'Plus belle la vie' revient sur TF1 avec de nouveaux décors et un nouveau nom. La saison 1 d'une nouvelle ère promet des nouveautés, mais deux acteurs majeurs seront absents du casting. Lire la suite ⮕

Calendrier et résultats Coupe du monde Slalom géant femmes 2023-2024Découvrez le calendrier et les résultats de la Coupe du monde de Slalom géant femmes pour la saison 2023-2024 de ski alpin. La première étape aura lieu à Sölden le 28 octobre 2023. Lire la suite ⮕

Calendrier des jours fériés 2024 et conseils pour les grands-parentsDécouvrez quand tombent les jours fériés en 2024 et si vous pourrez profiter de ponts. De plus, apprenez comment aider vos petits-enfants à progresser en écriture, à gérer le mal des transports et à profiter d'une balade à vélo. Enfin, découvrez notre sélection de jouets fabriqués en France pour gâter vos petits-enfants. Lire la suite ⮕

Un marathonien français se rapproche des Jeux de Paris-2024Abderrazak Charik, avec un chrono de 2h08’35' à Amsterdam, se classe désormais au quatrième rang des meilleurs marathoniens français en activité. Il vise une performance encore meilleure à Séville en février pour se qualifier pour les Jeux de Paris-2024. Lire la suite ⮕

Mike Pence retire sa candidature à l'investiture du Parti républicain pour 2024L'ancien vice-président des Etats-Unis, Mike Pence, a annoncé lors d'une convention à Las Vegas qu'il suspendait sa campagne pour la présidence de 2024. Lire la suite ⮕

Retrait de la candidature à la présidentielle américaine de 2024Les États-Unis annoncent le retrait de leur candidature à la présidentielle américaine de 2024. Une nouvelle fusillade fait 18 victimes, la pire de l'année. Profil du tireur : homme de 40 ans, réserviste de l'armée. Lire la suite ⮕