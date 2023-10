'Plus belle la vie' : découvrez le nouveau nom de la série, de retour sur TF1

La série mythique "Plus belle la vie" fera son grand retour début 2024 sur TF1. Au programme : nouveaux comédiens, nouveaux décors, nouvelles intrigues et... nouveau nom.

Lien interne vers l'article n°11517108 L'intrigue se situera toujours à Marseille, mais quittera le quartier de la Belle de mai de la Cité phocéenne. À commencer par le fameux Bar du Mistral, dont les équipes de production ont trouvé une copie dans le village voisin d’Allauch. La place et la rue où il se trouve permettront de tourner des scènes en extérieur.

