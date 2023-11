Une nouvelle version de la série culte Plus belle la vie fera son retour en 2024, sur TF1 cette fois. Arrêté par France Télévisions en novembre 2022, le feuilleton reviendra sous un nouveau nom, d’après les informations du Parisien.Les téléspectateurs découvriront en effet prochainement la série Plus belle la vie, encore plus belle. Les personnages emblématiques du programme seront bien là mais TF1 entend bien y mettre sa patte.

Les acteurs s’y sont retrouvés mercredi 25 octobre pour le premier jour de tournage.Côté intrigue, rien n’a filtré. « Il y aura beaucoup de nouveautés », a révélé Stéphanie Brémond. Marwan Berreni, qui incarnait Abdel Fedala à l’écran, devait faire partie du casting.

