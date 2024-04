Pluie d'étoiles sur Cognac : le Festival international du film policier rend hommage à Robert Mitchum

Du 3 au 7 avril 1986, Cognac accueillait le Festival international du film policier et rendait hommage à la star américaine Robert Mitchum. Le festival a réuni de grands cinéastes et acteurs de renom tels que Rutger Hauer, Donald Sutherland et Faye Dunaway.

Terence Young présidait le jury de cette cinquième édition.

