PlayStation 5 : les bons plans à ne pas manquer pour le Black Friday

En quête d'une PlayStation 5 pour le Black Friday ? Depuis sa sortie en novembre 2020, la console de Sony se vend comme des petits pains. Les stocks étaient très (trop) limités, si bien que s'en procurer une s'est vite révélé être un vrai parcours du combattant. Depuis, ça va mieux : il y a du stock et de nombreux packs disponibles, moyennant entre 450 et plus de 600 €.

Heureusement, des promotions sont à prévoir pendant le Black Friday, sur la console seule et les packs incluant un ou plusieurs jeux. La version Slim de la console sort le 8 novembre. On peut donc s'attendre à des remises sur les 'anciens' modèles pendant le Black Friday. Amazon, Cdiscount, Fnac ou Micromania seront à surveiller avec attention pendant l'événement shopping. Attention quand même : en général, les offres PS5 mises en ligne ne font pas long feu ! Il faudra donc être dans les starting-blocks pour ne pas les rater

