Plantes magiques de Bretagne : la joubarbe protège vos maisons et soigne vos oreilles !

La joubarbe est une plante qui protège, mais qui peut aussi signaler la présence d'un sorcier si elle se dessèche, selon une croyance en Poitou-Charentes, rapporte Christophe Auray, auteur de L'herbier des paysans, des guérisseurs et des sorciers, secrets et plantes magiques, aux éditions Ouest France.En Bretagne, elle était embarquée sur les navires en partance vers Terre-Neuve par les bateaux de Plouër.

Sur les toits et les puitsLa joubarbe serait liée à Jupiter et protègerait de la foudre et du tonnerre. On la plante près des maisons pour son effet protecteur : elle était fréquente autrefois sur les toits de chaume, mais aussi les murs des puits et fours à pain, note Daniel Giraudon.On appelle couramment succulentes, la joubarbe et l'ombilic ou nombril de Vénus, car ces plantes grasses sont gorgées de suc.

