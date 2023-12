Plan Arbres: Marseille prévoit la plantation de 308 000 arbres et arbustes d'ici 2029

Au parc du 26e centenaire, la municipalité a fait le point sur le 'Plan Arbres' annoncé il y a un an, qui prévoit la plantation de 308 000 arbres et arbustes dans tout Marseille à l'horizon de 2029. Pour un espace vert de centre-ville, le parc du 26e centenaire, situé entre les quartiers du Rouet et de la Capelette, ne foisonne pas de végétation.

Inauguré en 2001 et construit sur l'ancienne gare du Prado, une surface importante de ses 10 hectares est recouverte de dalles de béton, qui en composent toute la partie centrale. Pour la municipalité, ce parc est même un « symbole de tout ce qu'il ne fallait pas faire » en matière de gestion des espaces verts. « Toute cette minéralité, des allées entières de béton sans arbres, ce n'est pas le sens de l'histoire, c'est fini », insiste le maire Benoît Payan. « En 75 ans, le centre de Marseille a perdu plus de la moitié de ses espaces naturels », rappelle-t-i





