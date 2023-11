Placement : comprendre l'épargne solidaire en 5 chiffres clés

L'organisme FAIR estime qu'environ 2 millions de Français sont en possession d'un produit d'épargne solidaire. (Shutterstock)L'encours de l'épargne solidaire a doublé en 5 ans, et connaît sa plus forte croissance depuis 10 ans. « Le segment croît beaucoup », se félicite Patrick Sapy, directeur général de FAIR, qui promeut l'investissement à impact social en France et gère le label Finansol.

« Les supports existent et les résultats sont concrets. Nous voulons faire connaître ces actions aux épargnants particuliers ». Patrick Sapy s'enthousiasme de voir la finance solidaire se démocratiser, et prendre une part de plus en plus importante de l'épargne des Français.