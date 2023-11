'Pire que tout' : ce jour où John Stamos (La Fête à la maison) a surpris son ex-petite amie au lit avec Tony Danza

Révélé dans les années 1980, John Stamos a été la star de la série La Fête à la maison, dans laquelle il interprétait le célèbre oncle Jesse. S’il s’est également illustré au cinéma, celui-ci a également jouer dans d’autres séries à succès, telles qu’Urgences, Glee, Scream Queens, mais aussi You.

En toute transparence, l’acteur de 60 ans a indiqué :"En y repensant, je me dis qu'elle n'était probablement la fille qu'il me fallait. Alors le voir, réaliser que c'était lui et tout ça, c'était dur. Je veux dire, c'était horrible." Face à cette vision, John Stamos s’est trouvé à court de mots et est sorti de la pièce en trébuchant."Sur le moment, je me suis dit 'Je vais lui botter le cul.

John Stamos :"J’étais brisé" Après avoir assuré qu’il lui avait fallu beaucoup de temps pour s’en remettre, l’acteur a indiqué être séparé de sa compagne depuis un jour seulement au moment de l’incident et que celle-ci ne lui avait pas réellement dit que c’était terminé entre eux. Dans ses mémoires, John Stamos a confié :"Ce n'était pas bien de me tromper, mais j'étais trop immature. headtopics.com

