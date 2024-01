Pierric Poupet devient entraîneur de l'ASVEL en EuroLeague

Joueur professionnel de 2002 à 2020, ex-entraîneur des U18 de Denain, Pierric Poupet a été propulsé entraîneur de l'ASVEL après le départ de Gianmarco Pozzecco. Malgré son inexpérience, le Normand va officier en EuroLeague sur toute la deuxième partie de saison. Une chance rare, qu'il assure prendre sans vraies ambitions personnelles.

En 2020, alors qu’il a fait partie de la génération des joueurs qui n’ont pas su qu’ils disputaient leur dernier match officiel à cause du confinement (un derby Lille – Denain pour sa part),sur la suite qu’il comptait donner à son parcours., répondait l’homme aux 18 saisons LNB, dont 7 en Pro A. Censé devenir le directeur général de… ME3P, une entreprise de Cambrai spécialisée dans l’agencement de cellules commerciales, il était alors certainement très loin de se douter que la vie, justement, lui réservait l’un des sésames les plus enviés du Vieux Continent, un spot de coach en EuroLeague, et un duel face à Ioannis Sfairopoulos pour commencer, si rapidement après avoir raccroch





Victoire de l'ASVEL en EuroLeaguePour son premier match en tant qu'entraîneur principal de l'ASVEL, Pierric Poupet a connu des débuts rêvés : une victoire contre l'Étoile Rouge de Belgrade (100-91), doublée de conséquences déjà réelles au classement puisque les Villeurbannais abandonnent la dernière place à Berlin.

Frédéric Fauthoux pourrait retourner à l'ASVELFrédéric Fauthoux, entraîneur de la JL Bourg, pourrait retourner à l'ASVEL à la fin de la saison. Son nom revient avec insistance dans les couloirs de l'Astroballe et de la LDLC Arena. En tant qu'assistant-coach de T.J. Parker, il a rejoint la JL Bourg en 2022 et a atteint les playoffs d'EuroCup et la demi-finale de playoffs de Betclic ÉLITE pour sa première saison.

Tony Parker pense à Frédéric Fauthoux pour le poste de coach de l'ASVELTony Parker envisage de nommer Frédéric Fauthoux comme entraîneur de l'ASVEL à partir de la saison 2024-2025. Il préfère une solution interne et veut donner une chance à Pierric et à son staff.

François Lamy, consultant sportif à la JL Bourg, clarifie sa situation avec l'ASVELFrançois Lamy, ancien assistant-GM du Zalgiris Kaunas et consultant sportif à la JL Bourg, partage ses clarifications concernant sa situation avec l'ASVEL. Il a travaillé en tant que conseiller du président puis General Manager à l'ASVEL et pourrait reprendre un rôle plus important à l'avenir. Tony Parker, président de l'ASVEL, confirme que Lamy travaille toujours pour le club.

L'ASVEL déplace ses rencontres à l'AstroballeL'ASVEL a décidé de déplacer ses rencontres contre le Zalgiris Kaunas et l'ALBA Berlin à l'Astroballe en raison de la faible vente de billets. Les prochains matchs à la LDLC Arena sont prévus pour le 30 janvier contre le Fenerbahçe Istanbul.

Gianmarco Pozzecco poussé vers la sortie à l’ASVEL : « Je ne parle pas Français, il faut demander à mon club »EuroLeague - Alors que l'ASVEL a subi mardi sa 10e défaite consécutive à Belgrade, les jours de Gianmarco Pozzecco à la tête du club villeurbannais seraient comptés. Le technicien italien a éludé la question.

