Teilhard de Chardin, pourrait-on dire, le 'jésuite aux mille vies'. Dans son ouvrage intitulé sobrement Pierre Teilhard de Chardin, biographie (éditions Salvator), Mercè Prats y retrace son parcours. Cet ouvrage deviendra vite indispensable à toute personne - teilhardienne ou non - qui s'intéresse à la figure du jésuite mort à New York en 1955 et dont la pensée semble revenir en force ces derniers temps.

Ceci à la lumière de ses intuitions sur l'avenir de la planète, voire de l'écologie ou encore la physique quantique, sans oublier les neurosciences.Un visionnaire ?Teilhard a t-il été dans les années 30 un visionnaire du monde en évolution ? Docteure en histoire et chargée de cours à l'Université de Reims, Mercè Prats est devenue en quelques années une des grandes spécialistes de Teilhard. Elle signe avec cet ouvrage extrêmement bien documenté un travail universitaire qui se lit comme un roman, celui d'une vie exceptionnelle.Mercè Prats a mené l'enquête et dans un style alerte et vivant elle nous livre les méandres d'une vie menée tambour battant entre science et fo





Lille_actu » / 🏆 71. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Pierre Dhostel, fils de Pierre Bellemare : ce secret de famille qu’il a longtemps cachéSon père Pierre Bellemare a bousculé la ménagère avec le télé-achat. Il a captivé des générations grâce à ses talents de conteur. Son existence ne manquait pas de sel...

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

De l'hyperespace à l'open spaceDaisy Ridley, connue pour son rôle dans Star Wars, incarne un personnage modeste dans un bureau

La source: Madamefigaro - 🏆 9. / 83 Lire la suite »

– Nathalie Marquay-Pernaut : « Ces signes que m'envoie Jean-Pierre »Dans un livre confession, la maman de Tom, 20 ans, et Lou, 21 ans, raconte son quotidien, sa vie sans JeanPierre. Elle en est convaincue : l’amour de sa vie veille sur elle et lui adresse “des preuves de son amour infini”.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Les aides au logement pour les étrangers font débat dans le projet de loi immigrationLes aides personnalisées au logement (APL) versées aux étrangers sont un point de friction dans le projet de loi immigration. Les données manquent pour mesurer l'impact économique d'allocations conditionnées à une durée minimale de présence sur le territoire.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Bradley Cooper et Carey Mulligan dans le film 'Maestro'Bradley Cooper et Carey Mulligan rendent non seulement le charme fou de Leonard Bernstein et de Felicia Montealegre dans « Maestro », mais aussi l’alchimie électrique du couple.

La source: courrierinter - 🏆 50. / 55 Lire la suite »

Suspension des dérogations pour préserver les dauphins dans le golfe de GascogneLa plus haute juridiction administrative suspend des dérogations dans un arrêté d'octobre pour protéger les dauphins dans le golfe de Gascogne.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »