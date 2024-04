Pierre Salzmann-Crochet : l'homme qui fait avancer les horaires des matchs

On le savait capable d’à peu près tout. De danser comme un fou, de courir partout. De faire soulever la foule comme personne, de rendre encore plus divine une soirée de victoire et moins terne un soir de défaite. Mais on ne soupçonnait pas que son pouvoir d’attraction et sa capacité à se rendre indispensable suffiraient à convaincre des dirigeants d’avancer l’horaire d’une rencontre.

l’USO Mondeville S’ils le souhaitent, les amateurs de basket sur Caen et ses alentours bénéficieront donc d’une double ration de Pierre Salzmann-Crochet ce samedi. Du bonheur en barres. Pierre, honnêtement, Mondeville a avancé son match de samedi à 17 h uniquement pour que vous puissiez être au micro ?). Non, non, avant tout pour ne pas se retrouver en concurrence avec le SM Caen (qui accueille Bordeaux à 19 h) et le Caen BC (qui reçoit Tours à 20 h). La petite cerise qui ajoute du croquant et du mordant au gâteau, c’est ma présence. Vous semblez pourtant indispensable à l’Uso Mondeville et au Caen B

