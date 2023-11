Pierre Palmade, «horrifié», s’est confié devant la juge : «Mon accident a tué ce bébé»

C’était il y a presque 9 mois : le 10 février 2023, le véhicule conduit par Pierre Palmade, qui avait consommé de la cocaïne percute vers près de Villiers-en-Bière (Seine-et-Marne), un véhicule qui arrivait en face. Cet accident a fait trois blessés graves : une femme de 27 ans enceinte de sept mois qui a perdu son bébé, un homme de 38 ans et son fils de 6 ans.

» Il a par ailleurs souhaité que les victimes « se rétablissent le plus vite possible ». Pierre Palmade « pas sûr » de pouvoir reprendre sa vie d’artiste Concernant les circonstances le jour de l’accident, Pierre Palmade a indiqué à la juge « être toujours victime de amnésie totale ». Entre le moment où il monte dans sa voiture, et celui où il se réveille à l’hôpital, c’est le trou noir.

