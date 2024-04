L'eurodéputé Pierre Larrouturou lance sa liste pour les élections européennes du 9 juin, avec son mouvement Nouvelle Donne , le petit parti Allons Enfants et des personnalités de la société civile , a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.

Ce collectif, baptisé «Changer l'Europe», a pour ambition de proposer une liste pour «répondre à l'urgence», face au «risque d'effondrement», lié à «une crise sociale dramatique», une «crise climatique catastrophique» et «une crise économique» qui menace d'être «10 fois plus grave qu'en 2007, selon le FMI», a expliqué à l'AFP Pierre Larrouturou. Cette liste qui se dit «la plus jeune», veut inciter les électeurs de gauche et les jeunes à voter, en leur proposant «un changement assez radical», a poursuivi l'eurodéputé, connu pour sa défense d'une semaine de quatre jours. S'inspirant de Roosevelt, qui en 1953, avait fait passer «15 réformes importantes en 3 mois», il présente «10 réformes de court terme

Pierre Larrouturou Élections Européennes Liste Nouvelle Donne Allons Enfants Société Civile Urgence Crise Sociale Crise Climatique Crise Économique Réformes

