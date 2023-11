Pierre Bénézech, une pépite mise au jour à la galerie Jérôme Morcillo

Ses initiales et la date empilées dans un double carré sinisé que n'aurait pas renié Schintone détonnent dans ses paysages mystérieux sans commencement ni fin. Une infinité de nuances du passé, du présent et de l'avenir se dégagent de son monde intérieur.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EUROPE1: Jérôme Béglé, directeur général de Paris Match, et Marc Brincourt, directeur photos des hors-sériesDans son émission média, Thomas Isle et sa bande reçoivent chaque jour un ou plusieurs invités. Aujourd'hui, Jérôme Béglé, directeur général de Paris Match, et Marc Brincourt, directeur photos des hors-séries.

La source: Europe1 | Lire la suite ⮕

BE_BASKETFR: Jérôme Christ, ancien international et président de la SIG, est décédéDisparition - Ancien international français (58 sélections) et président de la SIG Strasbourg championne de France en 2005, Jérôme Christ est décédé à l'âge de 85 ans.

La source: Be_BasketFr | Lire la suite ⮕

FRANCE3PROVENCE: ​Mort de Jérôme Christ, ancien président de la SIG StrasbourgLa SIG Strasbourg a annoncé ce mercredi 1ᵉʳ novembre la mort de Jérôme Christ. L'ex-international et président du club de basket-ball était âgé de 85 ans.

La source: France3Provence | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: Rothen se chauffe … contre Neymar : Est-ce le plus grand gâchis de l’histoire du foot ?Jérôme Rothen se chauffe contre un autre consultant, un éditorialiste ou un acteur du foot.

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: Rothen contre le reste du monde avec Julien CazarreJulien Cazarre anime un quizz où le monde entier tente de faire perdre Jérôme Rothen.

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕

LE_FIGARO: Pierre Jouvet (PS): «Mélenchon apparaît comme une personnalité plus effrayante que Le Pen»ENTRETIEN - Le secrétaire national du PS en charge des élections répond aux questions du Figaro quant à l’avenir de la gauche en France.

La source: Le_Figaro | Lire la suite ⮕