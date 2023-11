Pierre Arditi parle de ses problèmes de santé et du Covid

Le 27 septembre 2023, Pierre Arditi avait fait peur à ses nombreux fans en étant victime d'un malaise sur la scène du théâtre Edouard VII, à Paris, alors qu'il jouait la pièce Lapin aux côtés de Muriel Robin. Cinq jours plus tard, se sentant sans doute mieux, il avait pris la décision de remonter sur les planches. Seulement, il s'agissait d'un retour trop rapide puisqu'il avait été victime d'un coup de chaud avant une autre représentation au début du mois d'octobre

. Ainsi, la production de la pièce avait annoncé son arrêt temporaire le temps que le comédien âgé de 78 ans se repose. Vendredi 3 novembre 2023, il a accepté de mettre sur pause son repos forcé pour se rendre sur le plateau de C à vous. Il était aux côtés de Nathalie Saint-Cricq pour faire la promotion de Clemenceau, la force d'aimer, une fiction signée France 2 et écrite par la journaliste dans laquelle il joue. Anne-Elisabeth s'est alors empressée de lui demander comment il allait et s'il prenait le temps de se reposer. "Mais je vais avoir toute la mort pour me reposer !", a-t-il alors rétorqué avec humour. Il a ensuite révélé qui était, selon lui, la cause de ses soucis de santé."C'est le Covid qui est responsable de tout ça. Parce qu'il a fait qu'un certain nombre de projets qui étaient les miens, se sont télescopés les uns à côtés des autres parce que je me suis arrêté pendant une année et demi, comme tout le monde", a-t-il ainsi expliqu

:

