Pic de chaleur en France ce samedi

Pour ces prochains jours laissent présager un retournement de situation. Un pic de chaleur, largement au-dessus des normales de saison, pourrait être enregistré dans plusieurs villes de France ce samedi 6 avril. Les températures pourraient frôler les 30 °C, selon les prévisions de Météo-France.

Alors que ce mardi 2 avril, les maximales avoisinent les 12 à 16 °C au nord et jusqu’à 20 ou 21 °C au pied des Pyrénées et près de la Méditerranée, dès jeudi, les 20 °C seront atteints sur toute la moitié sud du pays. La nuit de jeudi à vendredi s’annonce également chaude dans le Sud-Ouest, en particulier à Biarritz, avec 21 °C attendu dans la nuit.Même si les météorologues annoncent un début de hausse des températures ce vendredi, c’est bien samedi que la vague de chaleur recouvrera l’Hexagon

