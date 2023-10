PHOTOS. Le meeting de natation de Fougères a commencé | La Chronique Républicaine

Ce vendredi 27 octobre, le coup d'envoi du 9e meeting de natation de Fougères (Ille-et-Vilaine) a été donné. Pendant 3 jours, près de 350 nageuses et nageurs vont tenter de réaliser des chronos qualificatifs pour de futures échéances.Une trentaine de clubsVenus du Grand Ouest, une trentaine de clubs ont pris l'habitude de cocher cette date proche de la Toussaint pour engager leurs nageurs.

Ce vendredi soir était réservé aux 14 séries de 400 m nage libre dames et messieurs. Des encouragements bruyants montaient des gradins et des abords du bassin de 25 m.Un millier de spectateursSamedi et dimanche, à partir de 8h30, se poursuivront les séries tandis que les finales, parcourues sur la moitié de la distance des séries, se dérouleront samedi et dimanche à partir de 16h30.Un millier de spectateurs sont attendus sur le week-end.

