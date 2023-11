Phishing : actualités

Le site Check Point vient de publier une nouvelle étude, montrant que de nombreux groupes malveillants utilisent de fausses pages et de faux groupes Facebook consacrés à l'intelligence artificielle pour diffuser des malwares et voler les données des utilisateurs.Les cybercriminels ciblent les plus grandes entreprises technologiques du monde. Microsoft et Google restent les deux marques qui apparaissent le plus souvent lors des tentatives de phishing.

Vous le lisez régulièrement sur Clubic, l'hameçonnage, ou phishing, est une menace en ligne à prendre très au sérieux car elle est fourbe et peut prendre des formes variées. Les usagères et usagers de l'A79 en ont parfois fait la mauvaise expérience.

Il faut souvent se méfier des trop bonnes affaires... En effet, de nombreuses arnaques sévissent actuellement sur les réseaux sociaux et ce qui peut ressembler de prime abord à une bonne nouvelle (comme mettre la main sur un billet pour Disneyland Paris à 1,95 €) pourrait en réalité s'avérer être une grosse arnaque. Explications.

Depuis plusieurs semaines, une nouvelle méthode de hameçonnage, baptisée « Phishing Scams 3.0 », est utilisée pour mener des attaques sur des services courants, en infiltrant les boites mails des internautes.Qu'est-ce qui explique l'explosion des attaques de phishing en 2022 ?

