Philippine Delaire, Philéandre de Bienboire, Aumônier et Grand Prieur de la Jurade

Philippine Delaire, alias Phiphi, est venue remettre les pendules à l'heure et dire qui est la vraie «bande à Fifi»

Installation du nouveau curé de la paroisse Saint-Pierre en Baie de SommeYves Loison a été accueilli en tant que nouveau curé de la paroisse Saint-Pierre en Baie de Somme. Il prend le relais du père Jean-Bosco Kanteng et a été ordonné prêtre en 1984. Après un ministère dans plusieurs paroisses de Provence et une carrière d'aumônier militaire, il a choisi de finir son ministère dans son diocèse d'origine, celui d'Amiens. Lire la suite ⮕

Météo Normandie: un lundi pluvieux, jusqu'à 15°C à DieppeVIDÉO - Découvrez en images les prévisions météo complètes du 30 octobre 2023 en Normandie sur BFM Normandie. Lire la suite ⮕

Météo Alsace: de la pluie ce lundi, jusqu'à 16°C à Colmar et à StrasbourgVIDÉO - Découvrez en images les prévisions météo complètes du 30 octobre 2023 à Strasbourg et sa région sur BFM Alsace, la première chaîne d’information du Haut-Rhin et Bas-Rhin. Lire la suite ⮕

Russie : des hommages rendus ce lundi aux victimes de la répression politiqueDepuis 1991, le 30 octobre marque la Journée de commémoration des victimes de la répression politique en Russie. Ce lundi, des figures de l’opposition russe ont décidé d’entamer une grève de la faim. Lire la suite ⮕

Avant l’arrivée de la tempête Ciaran, 43 départements toujours en vigilance jaune ce lundiAlors que la puissante tempête Ciaran devrait impacter la France ce jeudi 2 novembre 2023, Météo France maintient de nombreux départements en jaune ce lundi 30 octobre. Prévisions. Lire la suite ⮕

Le Ballon d'Or 2023 dévoilé ce lundi au théâtre du Châtelet à ParisCe lundi, au théâtre du Châtelet à Paris, le Ballon d'Or 2023 sera dévoilé. Lionel Messi fait office de grand favori à la succession de Karim Benzema, tandis que Kylian Mbappé et Erling Haaland seront les outsiders principaux. Six autres trophées, dont le Ballon d'Or féminin, seront aussi remis ce lundi. Sur quelle chaîne ? A quelle heure ? Qui sont les favoris ? Toutes les infos à connaître. Lire la suite ⮕