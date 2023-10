Philippe Rio, maire de Grigny, est l'invité de RTL Bonsoir

27/10/2023 19:00:00 / La source: RTLFrance

Le gouvernement ne veut plus attribuer de logements aux plus précaires dans les quartiers prioritaires. Pour en parler, le maire PCF de Grigny est l'invité de Vincent Parizot et Agnès Bonfillon. Ecoutez L'invité de RTL Soir du 27 octobre 2023 avec Vincent Parizot.