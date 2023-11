Philippe Rio élu meilleur maire du monde en 2021

Philippe Rio (ici devant la mairie de Grigny en juillet 2023) a été élu meilleur maire du monde en 2021. Il dresse un état des lieux de la situation des élus locaux avant l’ouverture du congrès des maires. nous décrit le vague à l’âme des élus préférés des Français qui sont de plus en plus nombreux à jeter l’éponge. ne s’appuie pas plus sur eux, lui qui déplore n’avoir jamais reçu un petit mot de la part du président de la République quand il a été désigné premier français «.

Faites-vous confiance à ces trois journées pour que les choses s’améliorent ? Je me reconnais pleinement dans ce titre. Je n’attends pas le grand soir de la part du gouvernement et du Président. Pour autant, les maires sont des corps intermédiaires. On a passé un premier quinquennat exécrable dans nos relations avec le Président, et le second s’ouvre de la même manière : dans la défiance. Lorsqu’Emmanuel Macron nous a reçus en juillet après les émeutes, il a fait son mea culpa. Désormais, il faut passer aux acte





LeHuffPost » / 🏆 28. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Philippe Rio, maire de Grigny, est l'invité de RTL BonsoirLe gouvernement ne veut plus attribuer de logements aux plus précaires dans les quartiers prioritaires. Pour en parler, le maire PCF de Grigny est l'invité de Vincent Parizot et Agnès Bonfillon. Ecoutez L'invité de RTL Soir du 27 octobre 2023 avec Vincent Parizot.

La source: RTLFrance - 🏆 61. / 22,5 Lire la suite »

Mixité sociale : Philippe Rio, maire PCF, salue le 'bon sens' de Borne sur les logements sociauxCe vendredi, le maire de Grigny (Essonne), Philippe Rio, élu communiste, a accepté de revenir sur les mesures annoncées par Élisabeth Borne en réponse aux émeutes du début de l'été, dont l'arrêt de l'attribution de logements aux plus précaires dans les quartiers prioritaires.

La source: RTLFrance - 🏆 61. / 22,5 Lire la suite »

Les Français continuent d'épargner : «Nous épargnons par peur de l'inflation» affirme Philippe CrevelPhilippe Crevel, directeur du Cercle de l'Epargne, répond aux questions d’Alexandre Le Mer.

La source: Europe1 - 🏆 22. / 60,984 Lire la suite »

'En Bande organisée', la tentative de 'late show' français présenté par Alex Vizorek et Philippe Caverivière'En Bande organisée' sera diffusée sur France 2 à partir de ce dimanche à 17h45. Les humoristes Alex Vizorek et Philippe Caverivière seront aux manettes.

La source: laprovence - 🏆 31. / 52,36 Lire la suite »

'Les mineurs sont exposés au tabac, parce que Morandini adore s'en griller une après l'amour'Ecoutez Le 2ème œil de Philippe Caverivière du 03 novembre 2023 avec Philippe Caverivière.

La source: RTLFrance - 🏆 61. / 22,5 Lire la suite »

Pluies diluviennes en Bretagne : 'C'est le seul rapport des bretons à l'eau potable'Ecoutez L'oeil de Philippe Caverivière du 02 novembre 2023 avec Philippe Caverivière.

La source: RTLFrance - 🏆 61. / 22,5 Lire la suite »