Phil Foden, le meilleur joueur de Premier League ?

À 23 ans, Phil Foden semble avoir atteint l’âge de maturité, au point d’être présenté comme certains comme étant le meilleur joueur de Premier League cette saison, concurrençant ainsi ses partenaires Erling Haaland et Rodri ou encore l’attaquant des Reds de Liverpool Mohamed Salah. Ce mercredi, il a encore fait l’étalage de toute sa classe en inscrivant un triplé face à Aston Villa (4-1), ce qui porte son total de buts inscrits en championnat cette saison à 14.

Son record personnel, après ses 11 de la saison dernière. Et les Citizens ont encore huit matches à disputer, ce qui lui laisse de la marge pour poursuivre son œuvre. Face aux Villans, l’international anglais a surtout marqué les esprits avec son dernier but, une frappe surpuissante à l’entrée de la surface qui venait se loger en pleine lucarne du but adverse, laissant le gardien Robin Olsen sans la moindre réaction. Il s’agit du second triplé en Premier League de Phil Foden cette saison après celui contre Brentford en févrie

Phil Foden Premier League Triplé Aston Villa Buts Record Frappe Surpuissante

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Le_Figaro / 🏆 15. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Phil Foden inscrit un triplé et Manchester City repasse devant LiverpoolManchester City et Arsenal remportent leurs matchs en Premier League et repassent devant Liverpool au classement. Phil Foden a été le héros de la victoire de Manchester City en marquant un triplé et en étant impliqué dans tous les buts de son équipe.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Triplé fracassant de Foden, Manchester City s'offre un choc !Manchester City n'a pas tremblé ce mercredi soir pour s'offrir un choc de Premier League face à Aston Villa avec un grand Phil Foden.

La source: OnzeMondial - 🏆 42. / 59 Lire la suite »

Premier League: Thierry Henry et Ronaldo n’aiment pas Cristiano Ronaldo, selon Rio FerdinandSelon Rio Ferdinand, ancien défenseur de Manchester United, Thierry Henry et Ronaldo (le Brésilien) expriment une sorte de ressenti envers Cristiano Ronaldo.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

Manchester City et Chelsea exclus de Premier League ?Les deux géants du football anglais pourraient recevoir la sanction suprême, après avoir enfreint les règles du fair-play financier.

La source: OnzeMondial - 🏆 42. / 59 Lire la suite »

Premier League : Liverpool s’intéresse à l’intelligence artificielle pour tirer les cornersDes experts du club anglais ont participé à une expérimentation, mais on n’en est pas encore à une utilisation concrète sur le terrain

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Le gouvernement anglais veut nommer un médiateur pour réguler les investissements en Premier LeagueLe gouvernement britannique a déposé lundi au parlement un projet de loi concernant notamment la Premier League, qui vise à mettre en place un médiateur indépendant chargé de réguler les investissements dans le sport et à encourager la stabilité financière.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »