En France, il existe une réglementation sur les sorties de secours. Si elle n’est pas connue de toutes et de tous, elle permet de poser un cadre strict, sur des accès qui font partie de notre quotidien. Peut-on emprunter une issue de secours même sans incendie ? Qui se charge de leur réglementation ?Elles doivent être présentes dans tous les établissements recevant du public. Ces dégagements doivent toujours rester libres.

Prendre une issue de secours pour simplement sortir à l’extérieur du bâtiment alors qu’il n’y a pas le feu reste autorisé, tant que cette utilisation n’est pas abusive. Par exemple : les cinémas. Lorsque vous vous y rendez pour regarder un film, il n’est pas rare de sortir de ce lieu par une issue de secours. Dans ce cas-là, c’est donc autorisé.

Alors oui, même s’il n’y a pas d’incendie, vous pouvez prendre une issue de secours si l’établissement le permet et l’autorise.Chaque issue de secours doit respecter des critères très précis de taille, par rapport au nombre de personnes qu’un établissement peut recevoir. headtopics.com

Pour un bâtiment accueillant moins de 20 personnes, il faudra obligatoirement un dégagement (zone permettant le cheminement des personnes vers l’extérieur du bâtiment), d’une largeur totale de 0,80 m. De 20 à 100 personnes, le dégagement devra faire 1,50 m. De 101 à 300 personnes, deux sorties de 2 m sont obligatoires et de 301 à 500 personnes, de 2,5 m de largeur.

« La construction doit permettre aux occupants, en cas d’incendie, soit de quitter l’immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours. » Ainsi, les constructeurs n’ont pas pour obligation d’en créer plus si tous les habitants ont un accès rapide à ces portes de secours.Un gendarme domicilié à Vémars (Val-d’Oise) a tué ses trois enfants, ce dimanche 29 octobre. Il s’est ensuite donné la mort. headtopics.com

