Peter Philips, directeur de la création et de l'image du maquillage Dior : «Les règles n'existent plus» Chez Dior, le make-up est une histoire d'audace, de couleur et de créativité. Dans son livre Dior, l'art de la couleur *, Peter Philips rappelle à quel point certains maquillages signés Serge Lutens ou Tyen ont marqué l'histoire de la maison de l'avenue Montaigne.

Après l'explosion multicolore des golden eighties, le make-up artist néerlandais a peu à peu imposé son style graphique et moderne. S'il adore le nude et l'eye-liner, il aime aussi jouer avec la Palette 5 Couleurs, une des pionnières du genre, née dans les années 1990 et devenue iconique. » LIRE AUSSI - Fini le noir ? Pourquoi le mascara marron fait un retour inattendu «Aujourd'hui, pour les jeunes, les palettes de maquillage sont devenues de vrais objets de désir entrés dans le quotidien, explique-t-il. Elles sont beaucoup moins intimidées que leurs aînées qui avaient besoin de règles, de conseils et de schémas précis pour les maîtriser. Ça les rassurai





