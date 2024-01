Pess Energy présente ses groupes électrogènes électriques autonomes et insonores au CES Las Vegas

Pess Energy va présenter ses groupes électrogènes électriques, autonomes, mobiles et insonores au CES Las Vegas. Installé dans une usine de La Capelette (10e), la start-up marseillaise fabrique une trentaine de machines chaque mois. Son fondateur espère atteindre plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Sa spécialité Des groupes électrogènes « zéro émission » (batteries électriques) mobiles et insonores, rechargeables avec de l'énergie solaire.

Son innovation Rémi Pillot nous accueille dans son entrepôt de La Capelette (10e) où son équipe s’affaire à produire 30 groupes électrogènes « zéro émission » chaque mois. L’innovation portée par sa société Pess Energy (Pillot Energy Storage Solution) est d’avoir créé un groupe électrogène transportable sur roues, donc très mobile. « Et surtout, il ne fait pas de bruit », tient à préciser l'ingénieur, tout sourire derrière ses lunettes rondes. Ces deux atouts ont vite intéressé le secteur du cinéma pour des tournages itinérants et gourmands en énergi





MadeMarseille » / 🏆 21. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Ces enfants rescapés du 7 octobre : “On a grandi de plusieurs années en quelques heures”Comment se relève-t-on des horreurs des attaques du Hamas lorsqu’on a entre 7 et 13 ans ? Un journaliste du quotidien israélien “Ha’Aretz” s’est entretenu avec cinq de ces jeunes rescapés de l’“enfer” du 7 octobre. Traumatisés, ils témoignent de cette journée où tout a basculé dans leur vie et de leur innocence cruellement violée.

La source: courrierinter - 🏆 50. / 55 Lire la suite »

Ces 5 gestionnaires de mots de passe Android ont un gros problème de sécuritéUne technique exploitant les faiblesses du processus d’autoremplissage de certaines gestionnaires de mots de passe sur Android vient d'être mise en évidence. Un danger pour vos données personnelles à ne pas prendre à la légère.

La source: 01net - 🏆 48. / 59 Lire la suite »

Rétrospective 2023 dans le Gers : ces faits divers qui ont marqué le département cette annéeComme chaque année, le Gers a connu son lot d’événements tragiques. Accidents de la circulation, féminicides, agressions et vols en tout genre, le département, l’un des plus paisibles de France, peut parfois voir son quotidien bouleversé. Voici les faits divers qui ont marqué les habitants en cette année 2023.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Rétrospective 2023 dans le Gers : ces évènements sportifs qui ont marqué le département cette annéeArrivée historique du Tour de France à Nogaro, les juniors du RCA sacrés champions de France, deuxième montée consécutive pour les basketteuses gimontoises… Retour sur les évènements sportifs qui ont marqué l’année 2023 dans le Gers.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Le programme « ETIncelles » pour soutenir les entreprises de taille intermédiaire en FranceLe gouvernement français lance le programme « ETIncelles » pour lever les freins à l'essor des entreprises de taille intermédiaire (ETI) en France. Ces entreprises, qui représentent un quart de la valeur ajoutée et de l'emploi en France, se distinguent par leur orientation industrielle et leur rayonnement à l'export. Le programme vise à soutenir ces entreprises ancrées dans les territoires et créatrices d'emploi local, ainsi qu'à favoriser leur transition écologique et leur développement international.

La source: LaTribune - 🏆 11. / 81 Lire la suite »

L'Union européenne adopte une législation sur l'intelligence artificielleL'Union européenne s'est accordée sur une législation inédite pour réguler l'intelligence artificielle, favorisant l'innovation tout en limitant les dérives de ces technologies avancées.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »