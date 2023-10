Perturbation de l’hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard : un enfant de dix ans entendu par les gendarmes

Un enfant âgé de 10 ans résidant dans les Pyrénées-Orientales a été entendu par les gendarmes pour avoir perturbé le 16 octobre le temps d'hommage aux professeurs Dominique Bernard, tué à Arras, et Samuel Paty, a-t-on appris vendredi 27 octobre auprès du parquet de Perpignan.

«Il a dix ans, on ne peut pas faire de pénal» «Lorsqu'un élève a pu exprimer des paroles ou des postures de contestation» au cours de ces temps d'hommage, «les faits ont été transmis par voie hiérarchique aux autorités compétentes», a noté de son côté le rectorat de l'académie de Montpellier, dont dépendent les Pyrénées-Orientales, sans préciser combien...

