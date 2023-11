Perte de poids : voici les dix activités physiques qui font brûler un maximum de calories, selon un nutritionniste

Que ce soit en groupe ou des activités individuelles, les activités physiques sont nombreuses et variées. Et si on s’intéressait à celles qui font perdre le plus de calories ? En effet sur TikTok, le nutritionniste Le Nutriscope a partagé une liste d’activités physiques qui vont vous permettre de vous dépenser tout en perdant du poids.

Dans un premier temps, le professionnel de santé explique que les compétitions et les matchs permettent de brûler énormément de calories. En effet, quand vous êtes dans une période de compétition, entrecoupée de moment de récupération, votre corps va être extrêmement sollicité. Votre métabolisme va ainsi être stimulé et les calories vont diminuer considérablement.

Pour le nutritionniste, la course à pied est un sport très efficace quand on veut perdre du poids. Et pour cause, cette pratique sollicite de nombreux muscles du corps, dont les plus gros, qui sont les cuisses et les fessiers. Avec un effort cardiovasculaire intense et soutenu, ce sport permet de brûler significativement les calories.

Si la course à pied de vous séduit pas, il reste encore la marche rapide. En effet, cette méthode plus douce que le jogging permet de solliciter nos muscles tout en améliorant notre système respiratoire. Autre activité très intéressante : la natation. En effet, ici, tous les muscles sont utilisés. L’eau, qui permet d’ajouter une résistance, va vous permettre de dépenser de l’énergie mais aussi des calories.

