Perquisitions à la mairie du Havre et au siège de la communauté urbaine

Des perquisitions ont été menées mercredi 3 avril 2024 à la mairie du Havre (Seine-Maritime) et au siège de la communauté urbaine dans le cadre d'une enquête préliminaire visant notamment Édouard Philippe , l'ex-Premier ministre actuellement maire de la Cité océane et président du Havre Seine Métropole.

Des perquisitions qui tombent plutôt mal, Edouard Philippe qui cache de moins en moins sa volonté de se présenter à la prochaine présidentielle, réunit en effet quelques centaines de cadres de son parti, Horizons, vendredi 5 à Besançon. Édouard Philippe n'a pas été entendu dans le cadre de cette enquête L'enquête a été ouverte en décembre 2023 pour des soupçons de conflits d'intérêts autour de l'exploitation et l'animation de la Cité numérique, inaugurée en mai 2021. Joint par 76actu, le Parquet national financier en charge de ce dossier a indiqué que « les perquisitions se sont achevées hier soir (mercredi 3 avril 2024) à 19 heure

