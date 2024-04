Perquisitions à la mairie du Havre dans le cadre d'une enquête du parquet national financier

📆 04/04/2024

Des perquisitions ont eu lieu mercredi à la mairie du Havre dans le cadre d'une enquête du parquet national financier ouverte en décembre 2023. Cette enquête vise notamment l'ancien Premier ministre et maire de la ville, Édouard Philippe. et au siège de la communauté urbaine dans le cadre d’une enquête préliminaire du parquet national financier ouverte en décembre 2023 pour des soupçons de prise illégale d’intérêts, favoritisme, détournement de fonds publics et harcèlement moral, visant notamment le maire du Havre,Des perquisitions qui font suite à une plainte déposée par une ancienne directrice générale adjointe de la communauté urbaine qui dénonce un contournement des règles de passation des marchés publics. Cette affaire s’apparente à un caillou dans la chaussure de l’ancien Premier ministre qui ne cache pas ses ambitions présidentielles

