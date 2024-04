Perpignan en bonne position pour la phase finale de Top 14

Une surprise XXL pour cette fin de saison ? Perpignan vient d'enchaîner un troisième succès consécutif face à Castres, et n'en finit plus de faire sensation. À six points de la treizième place, l'Usap semble mieux partie que jamais pour directement se maintenir cette saison. Voire disputer la phase finale de Top 14. Perpignan plus si loin de la phase finale Et pour cause.

Alors que la saison régulière touche à sa fin, peu d'équipes ont un calendrier aussi favorable, du moins sur le papier, que les Sang et Or. Avec trois réceptions, Lyon, Clermont et Bordeaux-Bègles, les hommes de Franck Azéma auront l'occasion de démontrer que leur cathédrale est redevenue forteresse imprenable. Sur une série de huit succès de rang à domicile, dont sept sans laisser le moindre point aux visiteurs, Aimé-Giral porte bonheur aux Catalans cette saison. Portés par leur public, les partenaires de Posolo Tuilagi développent un jeu offensif, dans le sillage d'un Jake McIntyre éblouissan

