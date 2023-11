Perpignan, Agde et Tarbes dans le top 15 des villes qui comptent le plus de fast-food par habitant

domain,p="javascript:var d="+n+".open();d.domain='"+h.domain+"';",f=p+"void(0);"}try{var r=f.contentWindow;r.write(b());r.close()}catch(t){f=p+'d.write("'+b().replace(/"/g,String.fromCharCode(92)+'"')+'");d.close();'}a.P(2)};a.l&&setTimeout(q,0)})()}();c.lv="1";return c}var o="lightningjs",k=window=g(o);k.require=g;k.modules=c}({}); window.usabilla_live=lightningjs.

ACTUFR: Perpignan : trop de fast-foods dans la villePerpignan fait partie des villes françaises où les fast-foods sont les plus implantés, ce qui semble être lié au taux de pauvreté dans les Pyrénées-Orientales.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

LADEPECHE31: Tarbes : Didier Joubes exerce le métier passion de tapissier décorateurDidier Joubes, artisan tapissier décorateur depuis 42 ans, fait partager son métier passion et accueille des élèves en formation.

La source: ladepeche31 | Lire la suite ⮕

MIDILIBRE: Salon nautique du Cap d'Agde : la motorisation électrique débarque mais encore timidementSi les moteurs hors-bord électriques équipent de plus en plus les petites unités, il faudra encore attendre pour voir le tout électrique in-bord débarquer à bord des gros bateaux. Le motorisation in-bord diesel n'est visiblement pas prête de disparaitre.

La source: Midilibre | Lire la suite ⮕

MIDILIBRE: Salon nautique du Cap d'Agde : le programme de la dernière journée, ce mercredi 1er novembreTrois conférences sont programmés aujourd'hui sur le salon.

La source: Midilibre | Lire la suite ⮕

MIDILIBRE: Le Salon nautique du Cap d'Agde va devoir poursuivre son opération séductionL'édition 2023 s'est achevée ce mercredi 1er novembre sur un bilan largement positif. En terme de fréquentation, comme des volumes de vente. Mais les organisateurs n'auront pas l'occasion de se reposer sur leurs lauriers, car la menace du retour du salon nautique de Paris aux mêmes dates que celles du Cap d'Agde se profile.

La source: Midilibre | Lire la suite ⮕

MIDILIBRE: Agde : concours de pétanque au Grau et au Cap , derniers jours pour l'exposition de Manon Damiens... tous lesCentre historique, Tamarissière, Grau d'Agde, Cap d'Agde... le programme des animations et des rendez-vous du jour en un clin d'œil.

La source: Midilibre | Lire la suite ⮕