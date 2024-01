Performance historique de Joel Embiid avec 70 points et 18 rebonds

Performance irréelle de Joel Embiid, auteur de 70 points et 18 rebonds lors de la victoire des Philadelphie Sixers contre les San Antonio Spurs (133-123). Victor Wembanyama a marqué 33 points en 29 minutes. Autre match fou, avec les 62 points de Karl-Anthony Towns, pourtant battus avec ses Minnesota Timberwolves par les Charlotte Hornets (125-128).Non, ce n’est pas le résumé d’un match disputé sur NBA 2K. Pourtant, la ligne de statistiques de Joel Embiid sort tout droit d’un jeu vidéo.

70 points à 24 sur 41 aux tirs, 18 rebonds, 21 sur 23 aux lancers-francs, 5 passes. Ce sont bien les chiffres alignés par l’intérieur All-Star, déchaîné et auteur d’une performance historique lors de la victoire des Sixers contre les Spurs (133-123) lundi soir.Victor Wembanyama s’attendait à un duel de qualité avec le MVP en titre et il a été servi. Il a eu le droit à un baptême du feu exceptionnel contre le Camerounais. Le pire, c’est que le rookie s’en est lui-même plutôt bien sort





Eurosport_FR » / 🏆 54. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Joel Embiid, le joueur le plus dominant en NBAJoel Embiid est le joueur le plus dominant en NBA cette saison mais ce n'est pas garanti qu'il joue les 65 matches nécessaires pour être nommé MVP.

La source: Eurosport_FR - 🏆 54. / 55 Lire la suite »

La SNCF travaille à l'amélioration du service des transports en commun en Île-de-FranceLa SNCF dispose d'un service dédié à optimiser la performance globale du système de transports en commun en Île-de-France. Ce service travaille à synchroniser le flux des voyageurs avec celui des trains et à organiser le parcours des usagers dans les stations pour fluidifier la circulation.

La source: 20minutesparis - 🏆 72. / 51 Lire la suite »

Les femmes mèneront la danse au cinéma en 2024Closer vous propose un tour d’horizon de ce qui vous attend au cinéma en 2024. Place aux femmes et aux films atypiques. Et ce début d’année sera porté par des femmes ! Actrices ou réalisatrices, c’est elles qui vont mener la danse en 2024. Priscilla - 3 janvier A commencer par Sofia Coppola et son film sur Priscilla Presley, adapté du livre Elvis et moi et porté par l’actrice Cailee Spaeny à la performance troublante. La réalisatrice de Virgin Suicides, se lance à nouveau dans un biopic après son adaptation remarquée de la vie de Marie-Antoinette. Un film à découvrir le 3 janvier.

La source: closerfr - 🏆 29. / 63 Lire la suite »

Guerre en Ukraine : frappes russes contre un hôtel de Kharkiv, dents de dragon et barbelés... le point sur laTous les jours, Midi Libre fait le point sur la situation en Ukraine. Ce jeudi 11 janvier 2024, découvrez les dernières actualités autour de ce conflit.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

Les favoris des Oscars 2024Vogue fait le point sur les films en compétition et ceux qui sont pressentis pour gagner lors des Oscars 2024.

La source: VogueFrance - 🏆 3. / 98 Lire la suite »

Le foie gras fait-il grossir ?À l’instar de la dinde aux marrons ou encore de la bûche de Noël, le foie gras revient chaque année sur les tables de Noël comme l’un des fleurons de la gastronomie française. Comment le déguster sans que la gourmandise fasse prendre des kilos ? Quelles sont les associations à éviter ? Le point avec Alexandra Murcier, diététicienne nutritionniste.

La source: Sante_Magazine - 🏆 81. / 51 Lire la suite »