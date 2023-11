PEP’S ELEC : mieux maîtriser les dépenses énergétiques dans le tertiaire

Nos interventions permettent à nos clients professionnels d’éviter la surconsommation et les utilisations inutiles, et de ce fait remplir l’objectif d’une réduction énergétique de 40% d’ici 2030.

OUESTFRANCE: Décalage des collectes des bacs à déchets ménagersEn raison du 1er novembre, toutes les collectes des bacs sont décalées d'une journée à partir du jour férié, et cela jusqu'à samedi.

TF1: Service spécial pour Hippolyte et mensonge de Tom pour protéger Billie dans Ici tout commenceLisandro et Stanislas mettent en place un service spécial pour Hippolyte tandis que Tom ment pour protéger Billie face à Chris. Carla intervient pour aider Souleymane. Ne manquez pas Ici tout commence, diffusé du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez les rediffusions, extraits et bonus quotidiennement sur MYTF1.

LAVOIXDUNORD: Lille : relaxe pour la militante LFI poursuivie pour avoir arraché une affiche de ZemmourLa Lilloise avait arraché fin 2021 une affiche du polémiste d’extrême droite. Verbalisée par la police municipale, elle était poursuivie pour dépôt d’ordures sur la voie publique. Elle a été relaxée par le tribunal de police.

BFMTV: Le concert d'Adamo pour ses 80 ans reporté pour raisons de santéUn spectacle du chanteur belgo-italien prévu à Bruxelles le 1er novembre pour son 80e anniversaire a été reporté au mois de mars en raison d'une congestion pulmonaire affectant l'artiste.

LEQUIPE: Deux matches de suspension ferme pour Alberth Elis, un pour Lionel MpasiAuteur d'un coup de tête après la fin de Bordeaux-Rodez, samedi, le Girondin Alberth Elis sera suspendu deux matches. Le gardien adverse, Lionel Mpasi, écope lui d'un match de suspension.

MIDILIBRE: C'est parti pour la grande collecte des jouets pour Noël dans les quartiers de SèteLes comités de quartier appellent les Sétois à faire don de jouets aux associations caritatives de l'île Singulière pour Noël. Rendez-vous le samedi 4 novembre 2023.

