Pénurie d'eau potable après les inondations dans le Pas-de-Calais

Les pieds dans l’eau, la gorge sèche. C’est la mésaventure qui touche toujours environ 7.000 personnes autour de Samer, dans le Pas-de-Calais, après l’épisode d’inondations exceptionnelles. Alors que la décrue est largement amorcée, quelques communes près de Boulogne-sur-Mer sont encore privées d’ eau potable . La municipalité de Samer doit organiser, chaque jour, une distribution de bouteilles d’eau, avec l’aide du gestionnaire du réseau, Veolia.

« Tout le monde est à pied d’œuvre et une grande solidarité s’est mise en place dans ces moments difficiles », explique Christophe Douchain, maire de Samer. Car pendant quasiment une semaine, la grande majorité des habitants de la commune et de quelques villages alentour n’avaient plus d’eau au robinet. Ironie du sort quand, dans le même temps, le secteur était touché par des inondations historiques.Loi des séries« C’est justement la pluie et le ruissellement qui ont eu une incidence sur la qualité de l’eau », raconte Régis Annebicque, directeur territorial de Veolia, gestionnaire de l’eau à Same





Lire la suite: 20MİNUTES » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici.

:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

LAVOİXDUNORD: Estimation immobilière Nord-Pas-de-Calais - Prix Nord Pas-de-CalaisEstimation immobilière Nord-Pas-de-Calais : - La Voix du Nord

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

BFMTV: Météo Nord-Pas-de-Calais: un ciel lumineux ce dimanche, 24°C à Lille et CalaisVIDÉO - Découvrez en images les prévisions météo complètes du dimanche 8 octobre 2023 à Lille et sa région sur BFM Grand Lille, la première chaîne d’information de la région lilloise.

La source: BFMTV | Lire la suite »

BFMTV: Météo Nord-Pas-de-Calais: un vendredi pluvieux, 16°C à Lille et CalaisVIDÉO - De la pluie et quelques rares éclaircies au menu de ce vendredi, 16°C à Lille.

La source: BFMTV | Lire la suite »

LİBE: Pas-de-Calais : après la fermeture de Bridgestone, la catastrophe annoncée n’a pas eu lieuEn mai 2021, la fermeture brutale de l’usine de pneumatiques, avec ses 864 salariés sur le carreau, laissait craindre le pire. Deux ans plus tard, le Béthunois connaît une baisse du chômage impressionnante, portée notamment par l’industrie.

La source: libe | Lire la suite »

20MİNUTESPARİS: Cette usine du Pas-de-Calais permet à Lille de ne pas avoir soifSi la métropole de Lille n’est soumise à aucune restriction d’eau, elle le doit à une usine mise en service en 1973 à Aire-sur-la-Lys, dans le Pas-de-Calais

La source: 20minutesparis | Lire la suite »

MEDİAPART: Pas-de-Calais: « Pas de perspective de décrue avant au moins vendredi » selon Christophe BéchuLes cours d’eau du Pas-de-Calais ayant connu ces derniers jours des crues historiques ne devraient pas connaître de « décrue avant au moins vendredi », a estimé mercredi le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, qui s’est rendu sur place.

La source: Mediapart | Lire la suite »