Pension de réversion: démarches, conditions, calcul et seuils à ne pas dépasser en 2023

- Si l'époux décédé était fonctionnaire, le conjoint survivant ne peut pas toucher la pension de réversion s'il se remarie, se pacse, ou vit en concubinage. En revanche, si l'union prend fin, il ou elle pourra redemander la pension de réversion.Il n'est possible de toucher la pension de réversion qu'à partir de 55 ans si le conjoint décédé était affilié au régime général (ou assimilé).

Si le défunt ou la défunte a travaillé au moins 15 ans (soit 60 trimestres), alors le montant minimum de la pension de réversion en 2023 est de 306€ brut par mois, soit 3672,02€ par an. En revanche, si la personne décédée a travaillé moins de 15 ans, le montant sera minoré selon le nombre de trimestres travaillés.Pour 2023, le montant maximum d'une pension de réversion ne peut pas excéder 989,82€ par mois, soit 11 877,84€ par an.

Quelles sont les conditions de ressources pour toucher la pension de réversion de votre défunt conjoint?- 23 441,60€ brut, soit 1 8284€ net, pour une personne seule - 37 506,56€ brut, soit 29 255€ net, pour une personne qui vit en couple, qu'elle soit remariée, pacsée, ou simplement en couple.noter: aucune condition de ressources n'est requise pour les réversions de la retraite complémentaire des salariés, des exploitants agricoles et des retraites des fonctionnaires.Si le défunt appartenait au régime privé, son montant maximum est de 54% de la retraite de base à laquelle il avait droit.

