Pendant la pandémie, les Américains se sont enrichis et les inégalités ont crû

On comprend mieux pourquoi la frénésie de consommation des Américains perdure en dépit des craintes de retournement de cycle. De 2019 à 2022, ils se sont considérablement enrichis. Le revenu réel moyen par habitant a augmenté de 15 % et il a crû pour toutes les tranches de la population.Le journal en version numérique dès 22h30 la veille de sa parution1.

