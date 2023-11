Peer de Jong., ancien colonel des troupes de Marine et vice-président de l'Institut de formation Themiis , est l'invité de RTL Midi

30/10/2023 13:42:00 RTLFrance

La présence de chars ce matin à Gaza ville et le fait que l'armée israélienne semble vouloir couper cet axe entre le nord et le sud de la bande de Gaza soulève une question : est-ce un tournant dans cette offensive terrestre ? Pour en parler, Peer de Jong, ancien colonel des troupes de Marine et vice-président de l'Institut de formation Themiis.